I nuovi vaccinati segnano il passo, in sette giorni soltanto 438 prime dosi

Segna il passo la somministrazione di nuovi vaccini anti covid in provincia di Piacenza, mentre la campagna vaccinale avanza ormai soltanto grazie alle terze dosi. Al 9 di novembre sono state somministrate complessivamente 446mila e 739 dosi. Gli assistiti con almeno una dose sono 220mila e 144 su una popolazione vaccinabile di 258mila 214 persone. Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è dell’85,3%.

In sette giorni la variazione è stata minima, il 31 ottobre la percentuale dei vaccinati era pari all’85,2 %, mentre gli assistiti con almeno una dose erano 219mila e 706: gli “immunizzati” con almeno una dose sono cresciuti soltanto di 438 unità. Tra le classi di età, quella meno “coperta” resta proprio quella dei 12-19enni con solo il 73,6 di vaccinati, mentre gli over 80 sono i più protetti con il 91,7 % con almeno una dose somministrata.

Per quanto riguarda la terza dose, finora sono state somministrate 7.186 dosi. Sono attualmente prenotate 3.751 persone. Tutti i dati sono contenuti nel report dell’azienda Ausl di Piacenza.

LE CLASSI DI ETA’ DEI VACCINATI

TERZA DOSE OVER 80 – Chi è nato nel 1941 e anni precedenti (over 80) e ha completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi, può ricevere la dose aggiuntiva. È possibile eseguire la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o, in alternativa, prenotare con le seguenti modalità: – chiamando il numero 800.651.941 – chiamando il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13 – recandosi agli sportelli Cup (elenco su www.ausl.pc.it) – sul sito www.cupweb.it. Contestualmente alla terza dose di vaccino anti Covid, sarà proposto anche il vaccino antinfluenzale.

GLI AMBULATORI DI PROSSIMITA’ PER LA TERZA DOSE – Sono in programma diversi ambulatori di prossimità, in zone disagiate o di confine, per facilitare le somministrazioni della terza dose nei pazienti over 80, con difficoltà a raggiungere il centro vaccinale. Le persone interessate possono contattare i servizi sociali del proprio Comune di residenza o il medico di famiglia.

Ecco il programma delle tappe:

– Corte Brugnatella (Marsaglia): 10 novembre

– Farini

– Ferriere

– Gropparello

– Lugagnano: 21 novembre

– Morfasso: 13 novembre

– Nibbiano: 20 novembre

– Pianello: 14 novembre

OVER60 E FRAGILI – Da lunedì 8 novembre, la prenotazione della terza dose è possibile anche per le persone nate nel 1961 e negli anni precedenti e i soggetti con patologia tale da renderli estremamente fragili che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi. È possibile eseguire la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o, in alternativa, prenotare con le seguenti modalità:

– chiamando il numero 800.651.941

– chiamando il nuovo numero 0523.1871412 dedicato alla prenotazione della vaccinazione anti Covid-19, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13 – recandosi agli sportelli Cup (elenco su www.ausl.pc.it) – sul sito www.cupweb.it

Al momento della vaccinazione, i soggetti con patologia tale da renderli estremamente fragili dovranno avere con sé la documentazione comprovante la loro patologia. Contestualmente alla terza dose di vaccino anti Covid, sarà proposto anche il vaccino antinfluenzale.

PROFESSIONISTI SANITARI – È stata avviata, dalla settimana scorsa, la possibilità di prenotazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 a tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali che abbiano ricevuto la loro ultima dose di vaccino da almeno sei mesi. Possono richiederla anche tutti coloro che, per attività professionale o volontariato, presentano un elevato rischio di esposizione, come – per esempio – gli operatori del soccorso, dei trasporti sociali e tutti i volontari delle associazioni che operano nell’ambito dei servizi sanitari (per esempio, nei check point o negli ospedali) e personale di cooperative/appalti che entrano in strutture sanitarie, sociosanitarie, e socioassistenziali. Tutti questi professionisti dovranno portare con sé, al momento della vaccinazione, la documentazione comprovante la loro professione o attività. L’accesso è solo per appuntamento. È possibile prenotare telefonando al numero 0523.1871412 da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13 o rivolgendosi agli sportelli Cup del territorio. Contestualmente alla terza dose di vaccino anti Covid, sarà proposto anche il vaccino antinfluenzale.

VACCINATI CON JANSSEN – Tutti i soggetti, senza vincolo di età, vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) possono ricevere una dose di richiamo (booster).

È possibile prenotare un appuntamento: – chiamando il numero 800.651.941 – recandosi agli sportelli Cup (elenco su www.ausl.pc.it)