Intervento dei vigili del fuoco di Bobbio nel pomeriggio di sabato per tentare di salvare un cane da caccia caduto in un dirupo. Alcuni cacciatori hanno chiamato il 115 nel primo pomeriggio dopo che un cane femmina era precipitato in un burrone di una zona assai impervia nei pressi delle cascate del torrente Brugneto, durante una battuta di caccia al cinghiale.

I vigili del fuoco sono arrivati in località Casale di Brugneto e hanno raggiunto i cacciatori, qui (come si vede dalle foto) si sono calati con l’ausilio di funi per cercare di recuperare il quattrozampe, con loro anche un tecnico del Soccorso Alpino. Purtroppo una volta raggiunto il fondo del dirupo hanno trovato la cagna esanime. Si era messa a rincorrere il cinghiale e poi entrambi sono precipitati.

