Canottaggio, la biancorossa Ghinelli conquista il titolo italiano Esordienti

I colori biancorossi della Canottieri Vittorino da Feltre tornano a sventolare sul pennone tricolore. Lo scorso fine settimana, infatti, la giovane atleta piacentina Gemma Ghinelli, tesserata per la società biancorossa di Via Del Pontiere, ha conquistato il titolo tricolore ai Campionati italiani di canottaggio di Gran Fondo, svoltisi a San Giorgio Nogaro in provincia di Udine – gare sulla distanza dei 6.000 metri – nella specialità singolo categoria Esordienti.

Gemma Ghinelli, ex triatleta passata al canottaggio da circa un anno, si è presa quindi una bella rivincita salendo sul primo gradino del podio tricolore, lo stesso podio che aveva soltanto sfiorato nei mesi estivi quando si era classificata quarta nel Supercampionato Italiano di canottaggio svoltosi a Gavirate.

Nella gara decisiva di San Giorgio Nogaro che ha assegnato le medaglie, l’atleta della Vittorino da Feltre, che ha da poco festeggiato il suo diciottesimo compleanno, ha fatto leva sulla propria prestanza atletica e sulle sue ottime qualità tecniche, staccando le avversarie fin dai primi metri di gara. Un vantaggio che è andato crescendo durante la prova e che ha permesso a Gemma Ghinelli di tagliare il traguardo in solitaria con Laura Manzocchi (Canottieri Pescate) al secondo posto, e Costanza Tonoli (Canottieri Garda Salò) al terzo: 28’46” l’ottimo tempo finale fatto segnare dall’atleta piacentina capace di distanziare di ben nove secondi e mezzo la Manzocchi (argento), e di diciannove secondi la Tonoli (bronzo), le stesse due atlete che l’avevano estromessa dal podio tricolore la scorsa estate al Supercampionato italiano di Gavirate.

“Anche a nome di tutto il Consiglio e di tutti i soci della Vittorino – ha detto il Presidente della società biancorossa Gianluigi Tedesco – desidero complimentarmi con Gemma per questo straordinario risultato che fa onore alla Vittorino da Feltre e allo sport piacentino. Un risultato meritato figlio di sacrifici e della grande passione che Gemma nutre per questo sport. Complimenti che rivolgo anche a tutti i componenti dello staff tecnico per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo a favore della crescita dei nostri giovani atleti”.

Ma quello di Gemma Ghinelli non è stato l’unico risultato di prestigio conquistato dalla Vittorino da Feltre ai Campionati italiani di Gran Fondo di canottaggio. Nel singolo categoria Junior da rilevare, infatti, il nono posto di Sofia Gamaleri e il decimo di Anna Mazzocchi. Nella categoria Ragazze ventitreesimo posto per Magenta Angelelli, mentre nella categoria Ragazzi cinquantaquattresimo posto per Leonardo Ghioni e cinquantaseiesimo per Olmo Merli.