Canottieri Ongina inciampa nella Radici Cazzago (3-2) e perde la vetta

Primo passo falso stagionale per la Canottieri Ongina, caduta sabato a Erbusco contro la Radici Cazzago nella sesta giornata d’andata del girone C di serie B maschile. Il ko inatteso in terra bresciana ha anche visto i gialloneri abbandonare la vetta della classifica, conquistata solamente il week end precedente, con il Gabbiano Mantova tornato nuovamente al timone della graduatoria e che sabato alle 18 farà visita a Monticelli per il big match di giornata. Una serata storta, quella vissuta dai ragazzi di Gabriele Bruni, al cospetto di un avversario che ha fiutato l’impresa e l’ha firmata con merito. I gialloneri, positivi a muro (18 block contro i 10 locali), hanno patito in ricezione (11 ace subiti e percentuali basse soprattutto nei primi due parziali), ma il dato più eloquente e determinante è quello degli errori-punto (37 nell’arco dei cinque set). Sotto 1-0 e poi avanti 2-1, la Canottieri Ongina è risultata di fatto assente nella quarta frazione (25-12), mentre al tiebreak ha ceduto di tre lunghezze (15-12).

“E’ stata – commenta coach Bruni – una brutta partita, giocata a ritmi molto bassi con un numero enorme di errori punto. Non c’è nulla da salvare: avevamo cercato di impostare la partita sul controllo degli errori, invece ci siamo trovati a commetterne il doppio del solito. Per questo, la sconfitta è meritata e la prova di maturità che dovevamo affrontare non l’abbiamo superata. Usando sempre un gergo scolastico, ora come ora siamo una squadra rimandata: non siamo ancora pronti per essere determinanti soprattutto nella nostra metà campo”.

RADICI CAZZAGO-CANOTTIERI ONGINA 3-2 (27-25, 23-25, 19-25, 25-12, 15-12)

RADICI CAZZAGO: Statuto 6, Lombardi 15, Silvi 4, Pellizzon 22, Valloncini 4, Riccardi 13, Odolini (L), Tomasoni, Scabelli 1, Zanardini 7. N.e.: Tira, Dossena, Deveronico. All.: Baldi

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Bacca 12, De Biasi B. 7, Miranda 21, Caci 11, Fall 20, Cereda (L), Paratici, Piazzi 1, Ousse, De Biasi M. 1. N.e.: Zorzella Davide. All.: Bruni

ARBITRI: Barbara Roberto ed Elena Gambato

Risultati sesta giornata serie B maschile girone C:

Imecon Crema-Ks Rent Trentino 3-1

Radici Cazzago-Canottieri Ongina 3-2

Unitrento Volley-Arredopark Dual Caselle 0-3

Volley Cavaion-Valtrompia Volley 0-3

Gabbiano Mantova-Policura Lagaris 3-0

Acv Miners-Mgr Grassobbio 3-0.

Classifica: Gabbiano Mantova 16, Canottieri Ongina 15, Valtrompia Volley 12, Arredopark Dual Caselle 11, Acv Miners 10, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino, Radici Cazzago, Unitrento Volley 8, Imecon Crema 7, Volley Cavaion 5, Policura Lagaris 0.

Nella foto di Deborah Frittoli, il match tra Radici Cazzago e Canottieri Ongina