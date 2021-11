Quinta vittoria in cinque partite per i gialloneri, che approfittano del ko di Mantova per salire al primo posto in classifica

MONTICELLI (PIACENZA), 14 NOVEMBRE 2021 – Festa doppia per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la compagine di Gabriele Bruni che resiste nello scontro ad alta quota nel girone C contro il Valtrompia Volley e conquista la quinta vittoria in altrettante partite e anche la vetta della classifica, complice il ko di Mantova sul campo dell’Arredopark Dual Caselle (3-2).

Contro la terza forza del campionato, la squadra di coach Gabriele Bruni (ex di turno insieme al palleggiatore Thomas Ramberti) ha saputo imporre il proprio gioco, dominando la scena soprattutto agli estremi del match, mentre la fase centrale è stata più equilibrata. A premiare i gialloneri è stata la fase break, con una prestazione superlativa in battuta (15 punti, 8 dei quali di Miranda) e a muro (10 block vincenti, di cui 4 firmati da Fall).

“Abbiamo centrato – commenta coach Bruni – una bella vittoria contro un avversario che si è confermato in forma e a cui faccio i complimenti. Noi siamo stati bravi soprattutto in battuta a tenerli sotto pressione e a togliere il primo tempo a due giocatori molto forti come i centrali Agnellini e Signorelli. Poi abbiamo lavorato bene a muro. Nel terzo set abbiamo avuto una sbandata commettendo qualche errore e facendoci raggiungere dopo un vantaggio di tre lunghezze, perdendo la frazione. Nel quarto set, comunque, abbiamo ripreso a spingere soprattutto sulla fase break”.

Sabato alle 21 a Erbusco la Canottieri Ongina affronterà i bresciani targati Radici Cazzago.

CANOTTIERI ONGINA-VALTROMPIA VOLLEY 3-1 (25-16, 26-24, 21-25, 25-12)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 5, Bacca 11, De Biasi B. 9, Miranda 19, Caci 13, Fall 10, Cereda (L), Paratici, Piazzi, Ousse 1. N.e.: Zorzella, Durante (L), De Biasi M.. All.: Bruni

VALTROMPIA VOLLEY: Sorlini 8, Agnellini 5, Burbello 18, Montanari 11, Signorelli 4, Spagnuolo 1, Rosati (L), Marchetti, Paracchini 1, Niccoli. N.e.: Gamba, Ghirardi, Gnutti (L), Pomeli. All.: Peli

ARBITRI: Visalli e Grasso

Risultati quinta giornata serie B maschile girone C:

Unitrento Volley-Imecon Crema 3-1

Canottieri Ongina-Valtrompia Volley 3-1

Ks Trentino-Acv Miners 2-3

Mgr Grassobbio-Radici Cazzago 3-0

Policura Lagaris-Volley Cavaion 03

Arredopark Dual Caselle-Gabbiano Mantova 3-2

Classifica:

Canottieri Ongina 14, Gabbiano Mantova 13, Valtrompia Volley 9, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino, Arredopark Dual Caselle, Unitrento Volley 8, Acv Miners 7, Radici Cazzago 6, Volley Cavaion 5, Imecon Crema 4, Policura Lagaris 0.

