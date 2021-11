“Casa Clizia” aperto a Spazio 2 lo sportello di ascolto per i giovani

E’ stato inaugurato domenica 21 novembre, presso la sede di Spazio 2 in via XXIV Maggio 51 a Piacenza, lo sportello di ascolto “Jump!”, rivolto alla fascia d’età dai 15 ai 35 anni e gestito dall’associazione Casa Clizia. Presenti, nell’occasione, anche l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella, l’amministratore unico della Asp “Città di Piacenza” Eugenio Caperchione e il responsabile di Spazio 2 Gabriele Galato, unitamente ai referenti di Casa Clizia e a numerosi ragazzi.

Lo sportello nasce come punto di riferimento protetto, cui i giovani possono rivolgersi per trovare un sostegno concreto nella gestione e nel superamento delle difficoltà che possono causare situazioni di malessere personale, disagio socio-relazionale o in ambito lavorativo. Il servizio, gratuito, è accessibile ogni mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, nonché il sabato mattina dalle 11 alle 13. E’ sufficiente prenotarsi chiamando il numero 333-1741885, scrivere a casaclizia@gmail.com o lasciare un semplice biglietto nell’apposita buca delle lettere all’ingresso di Spazio 2, in via XXIV Maggio 51. A disposizione degli utenti, un team di ascolto non solo tramite colloquio individuale, ma anche tramite l’utilizzo di strumenti creativi e afferenti al mondo dell’arte, che possano favorire il benesere psicofisico ed emotivo. Il motto della struttura è: “Ti aspettiamo, ti ascoltiamo!”.

L’assessore Zandonella sottolinea con soddisfazione, a questo proposito, che “la realizzazione di uno sportello di ascolto dedicato ai giovani era uno tra gli obiettivi prioritari che ci eravamo posti per la nuova gestione di Spazio 2. Credo sia particolarmente importante rimarcare la completa gratuità dell’iniziativa e il fatto che, grazie ai professionisti del settore che vi opereranno, i ragazzi potranno essere coinvolti in percorsi creativi e di crescita personale che li supportino nel reagire in modo propositivo ai problemi e nel ritrovare una condizione di generale serenità e fiducia. Ringrazio lo staff di Casa Clizia e Spazio 2 per questa ottima, ulteriore opportunità a beneficio dei giovani, pienamente in linea con le finalità dell’assessorato”.