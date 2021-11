Caserma Nicolai aperta al pubblico per il 4 novembre

In occasione della commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Reggimento aprirà al pubblico la Caserma “Nicolai” dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30 del 4 novembre.

Come nelle precedenti occasioni pre-COVID saranno invitate le scolaresche degli Istituti di istruzione viciniori e per tale evento verrà allestito presso il cortile principale della caserma una mostra statica di automezzi, attrezzature e natanti, uno stand con le attrezzature in dotazione agli artificieri, ed una striscia di sabbia dove gli studenti proveranno le procedure di ricerca di simulacri inerti interrati. Inoltre proseguiranno la visita lungo un itinerario storico-architettonico.