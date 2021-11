Castelvetro, scontro tra due auto all’incrocio: un ferito gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 1 novembre a Castelvetro (Piacenza).

E’ accaduto intorno alle 16.30 lungo la Strada Padana Inferiore, all’incrocio con via Fiume, dove due vetture – una Hyundai e una Lancia Musa si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Dopo l’impatto, la Lancia è uscita di strada, finendo nel fosso a margine della carreggiata (nella foto): il conducente, un uomo di 74 anni di Monticelli, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cremona in condizioni gravissime. Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Croce Rossa di Roveleto e della Pubblica Assistenza di Monticelli, l’auto infermieristica di Roveleto, l’auto medica giunta da Cremona, insieme ai vigili del fuoco. Dei rilievi si occupano i carabinieri di Monticelli.

IN AGGIORNAMENTO