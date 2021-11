Celebrazioni del 4 novembre, apre al pubblico il Polo di Mantenimento Pesante Nord

Il prossimo 4 novembre ricorre il 103° anniversario della fine vittoriosa della ‘Grande Guerra’ nel 1918, si commemora la firma dell’armistizio siglato a Villa Giusti (Padova) con l’Impero austro-ungarico. Questa ricorrenza è divenuta la giornata dedicata alle Forze Armate con la quale si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere. Tali ideali rimangono immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi. Ricorre anche il Centenario del Milite Ignoto la cui cerimonia di traslazione all’altare della Patria, unì in un solo abbraccio l’Italia intera nel suo viaggio da Aquileia a Roma.

Nella cornice storica di Viale Malta, dalle ore 9 alle 12 (riservato agli Istituti scolastici) e dalle ore 14 alle 17, il Polo di Mantenimento Pesante Nord effettuerà un’apertura straordinaria al pubblico per un incontro con la Cittadinanza e la Comunità piacentina. “Il Personale del Polo – si legge in una nota – sarà lieto di condividere l’evento con tutti coloro che vorranno visitare i resti del Castello Farnesiano custoditi all’interno dello stabilimento e delle sale museali che raccontano gli oltre 100 anni di storia. Si potrà, inoltre, ammirare una mostra statica di mezzi e piattaforme dell’Esercito, oggi in servizio”.