Cercano di sfuggire in auto al controllo e gettano via la coca, due arresti per spaccio

Due arresti per spaccio di droga (in un caso l’accusa è anche di resistenza a pubblico ufficiale) della Squadra mobile e antidroga della polizia. Lunedì sera lungo la via Emilia Pavese, poco dopo barriera Torino, una pattuglia antidroga ha intercettato un’auto sospetta e ha proceduto con un controllo nei confronti della coppia di persone a bordo, un uomo e una donna. Ma il conducente con una manovra repentina ha cercato di sfuggire al controllo, rischiando di investire agenti, e ha gettato un involucro contenente mezzo etto di cocaina. Un’altra pattuglia anti droga è così intervenuta sul posto riuscendo a fermare l’auto.

Gli occupanti sono stati tratti entrambi in arresto e condotti in questura. Sono residenti in provincia in un paese della prima cintura: un 25enne con precedenti, e una 28enne incensurata. Sono stati portati in carcere in attesa di convalida. Il 25enne dovrà anche rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A casa della giovane è stato trovato in una successiva perquisizione qualche grammo di marijuana.