“Cerchiamo volontari per la misurazione della neve” L’appello di Centro Meteo Emilia Romagna

Volontari per la misurazione della neve cercasi. L’appello arriva dal Centro Meteo Emilia Romagna “al fine – si legge sul sito – di raccogliere dati sulle precipitazioni nevose del prossimo inverno e creare una serie storica quanto più ricca possibile”.

La “call” per i volontari della neve è estesa a “tutta la regione (e non solo). Invitiamo – scrive il Centro Meteo -, quindi, tutti gli appassionati interessati a contattarci tramite la mail segnalazioni@centrometeoemiliaromagna.com per aderire all’ iniziativa. Oggetto della mail “Nome_Cognome_Progetto Neve””.

“Prima di cominciare – continua il Centro Meteo, rivolgendosi agli interessati – vi indicheremo quali sono le modalità per effettuare una corretta ed omogenea misurazione della neve. I partecipanti saranno inseriti in una community telegram in cui rimarremo costantemente aggiornati sull’evoluzione dell’inverno e sulle possibili nevicate. Inoltre, come secondo scopo del progetto, potremo scambiarci segnalazioni e foto anche durante l’evento per effettuare un efficace monitoraggio. Si precisa – conclude il Centro Meteo -, anche se la dicitura “volontari” lo sottintende, che tale attività è a titolo gratuito, senza compensi o rimborsi previsti”.