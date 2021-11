Cesarini è insostituibile in questo Piacenza IL COMMENTO

Esistono due versioni del Piacenza, una con Cesarini e l’altra senza. Come abbiamo già detto in altre occasioni, Cesarini non è soltanto un giocatore tecnicamente di categoria superiore, ma nel Piacenza riveste un’importanza fondamentale in quanto rappresenta l’ingranaggio che muove tutto il complesso. Cesarini è il catalizzatore del centrocampo che coordina ed alimenta sia nella fase difensiva che in quella offensiva.

Purtroppo Scazzola non dispone di giocatori che possano adeguatamente sostituirlo, così quando non lo può utilizzare è costretto ad inventarsi soluzioni precarie. Tutto il campionato finora giocato distingue queste due soluzioni del problema.

Contro la corazzata Padova, il Piacenza, privo di Cesarini, poteva soltanto opporre un gran ritmo ed una aggressività tale da annullare l’evidente differenza tecnica. Non ci è riuscito perché forse un po’ stanco e, probabilmente, perché i patavini hanno subito imposto i diritti di una levatura superiore.

A nostro avviso il Padova ha vinto con merito e relativa facilità specie dopo aver trovato piuttosto presto la splendida rete del vantaggio con Chiricò. Ogni volta che i biancorossi tentavano una reazione la formazione veneta li colpiva con reti di ottima fattura.

Alla fine è uscito un risultato che salva la faccia ma non la classifica. Col Padova, infatti, iniziava un trittico di partite (Albinoleffe e quindi Feralpi, in mezzo il Lecco) che rappresentava l’augurata scalata verso i piani alti della graduatoria. Il primo colpo (il più temuto) è fallito, ora, con la Coppa Italia, restano gli altri due che la squadra di Scazzola può affrontare con fiducia perché anche da questa partita sfortunata sono arrivati alcuni indizi positivi come, ad esempio, la prestazione dell’attaccante Raicevic autore di un gol che esprime tutto il suo interessante potenziale.

Luigi Carini