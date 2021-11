Ciclocross, doppio titolo regionale per il Cadeo Carpaneto con Bravi e Dalla Pietà

Week end da incorniciare per il Cadeo Carpaneto, grande protagonista a Castello di Serravalle (Bologna) nel campionato regionale di ciclocross Emilia Romagna. Il sodalizio del presidente Mauro Veneziani, infatti, ha conquistato due maglie di campionesse emiliano romagnole nelle gare giovanili femminili.

Nella gara per Donne Esordienti, colpo doppio per la salsese Valentina Bravi, che conquista corsa e maglia dominando la scena. Missione-titolo regionale andata in porto anche per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, “regina” delle Allieve grazie al settimo posto di categoria. A chiudere il cerchio, il decimo posto della carpanetese Beatrice Naturani nella corsa per G6 (ultimo anno Giovanissime).