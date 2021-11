Ciclocross, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) sul podio ad Acqui Terme

Week end ciclocrossistico ricco di soddisfazioni per il Cadeo Carpaneto, società piacentina protagonista su più fronti. Ad Acqui Terme (Alessandria), nel 6° Trofeo Cooperatori valido come sesta prova del circuito Piemonte-Lombardia, podio centrato da Marisol Dalla Pietà, alessandrina del sodalizio carpanetese seconda nelle Allieve dopo un bel duello con la vincitrice Greta Pighi (Cicli Fiorin). Nella stessa località, nella gara per Elite e Under 23 sedicesima piazza per Manuel Dalla Pietà, nono tra gli Under (categoria appena “assaggiata” dopo l’esperienza da Juniores).

A Montecchio Emilia (invece), altre frecce “rosa”in evidenza per il team presieduto da Mauro Veneziani: nelle Donne Esordienti quarta piazza per Maya Tagliente, mentre nelle Allieve quinto posto per Desirée Bani, sesto per Asia Zanardini e ottavo per Giulia Binda. Nelle G6, infine, quarta posizione per Beatrice Naturani. Il terzo e ultimo fronte di gara era all’ombra del Conero ad Ancona con la prova del circuito Master Cross Selle Smp. Nelle Esordienti, quinto posto per la salsese del Cadeo Carpaneto Valentina Bravi.