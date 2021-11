Ciclocross, Valentina Bravi (Cadeo Carpaneto) sesta a Cremona

Lunedì festivo con piazzamenti per il Cadeo Carpaneto, in evidenza a Cremona , sede del Gran Premio Mamma e papà Guerciotti alla memoria, gara internazionale giunta alla 42esima edizione e ospitata del Parco al Po di Cremona.

Partendo dal basso come età, top ten sfiorata per la piacentina Beatrice Naturani, undicesima nella categoria G6 femminile (ultimo anno Giovanissime). Salendo di un gradino, invece, sesto posto per la salsese Valentina Bravi nella categoria Donne Esordienti, mentre nelle Allieve l’alessandrina Marisol Dalla Pietà ha conquistato la quindicesima piazza.