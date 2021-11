Cielo coperto nel weekend a Piacenza. Sia sabato 20 che domenica 21 novembre – le previsioni Arpae – sono attese mattinate caratterizzate da nubi basse o nebbia. Migliora nel pomeriggio di sabato, mentre domenica è atteso un ulteriore annuvolamento, con possibili piogge deboli intermittenti. Sabato le temperature minime varieranno tra i 3 gradi sui rilievi e gli 8 gradi in pianura; mentre le massime tra gli 11 gradi in pianura e i 14 gradi sui rilievi. Domenica minime tra i 5 gradi sui rilievi e gli 8 gradi in pianura; massime tra i 9 gradi sui rilievi e gli 11 gradi in pianura.

“Un’area depressionaria sul Mediterraneo occidentale apporterà nuvolosità estesa con piogge diffuse – le previsioni per i primi giorni della prossima settimana -, in graduale esaurimento. Temperature senza variazioni di rilievo”.