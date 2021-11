Cinema d’argento, appuntamento l’1 dicembre con la commedia “Stanlio e Ollio”

Torna mercoledì 1° dicembre alle 15, alla Multisala Politeama, l’appuntamento settimanale con il Cinema d’argento, rassegna culturale promossa dal Comune di Piacenza per la terza età. In cartellone, con ingresso gratuito, la commedia “Stanlio & Ollio”, che racconta l’amicizia tra Stan Laurel e Holiver Hardy, più forte anche dei momenti di declino fisico e delle tappe più difficili di una lunga carriera vissuta in simbiosi. Nei panni dei due attori, nella pellicola diretta da John S. Baird, Steve Coogan e John C. Reilly.