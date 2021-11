Città green, Piacenza scala 16 posizioni ma resta a metà classifica: aria pessima e troppi rifiuti

Balzo in avanti di Piacenza nella classifica delle città più “green” di Italia: si passa dalla 65esima posizione del 2020 alla 49esima del 2021.

Con 16 posizioni guadagnate, la nostra città fa registrare un generale miglioramento nelle “prestazioni ambientali”. Anche se il lavoro da fare, in particolare in settori storicamente critici come la qualità dell’aria, il verde e i rifiuti, rimane tanto.

La graduatoria aggiornata – che fotografa la situazione del 2020 – è il risultato del 28esimo rapporto Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia base di 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente). (GUARDA LE INFOGRAFICHE ELABORATE DA “IL SOLE 24 ORE”).

La performance peggiore di Piacenza riguarda, come l’anno scorso, il segmento relativo alla produzione di rifiuti. Nella singola classifica, infatti, il report ci colloca al 103esimo posto sui 105 totali. Un risultato effetto di una produzione annua pro capite di rifiuti urbani pari a 745,288 chilogrammi per abitante.

Sempre nell’ambito rifiuti, facciamo molto meglio per riguarda la raccolta differenziata: nella nostra città la percentuale di rifiuti differenziati (frazioni recuperabili) sul totale dei rifiuti urbani prodotti ha raggiunto nel 2020 il 70,9%. Un dato positivo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2019 (era al 68,1%), che ci colloca al 28esimo posto in Italia.

Prestazioni negative arrivano anche dalla voce “vittime della strada”, tra i parametri inseriti nella macroarea “mobilità”. In questo caso siamo infatti al 90esimo posto, con un dato di 7,1 morti+feriti/1.000 abitanti.

Bene invece per quanto riguarda alcuni punti relativi alla mobilità sostenibile: nella classifica delle piste ciclabili ci collochiamo in 20esima posizione, grazie al dato di 18,81 metri equivalenti di piste ogni 100 abitanti (guadagnati circa 4 metri rispetto all’anno scorso e 5 posizioni in graduatoria); in quella sull’utilizzo del trasporto pubblico, al 19esimo posto con 74,915 viaggi per abitante in un anno.

La prestazione migliore per singolo parametro arriva alla voce “dispersione della rete idrica“, ovvero la differenza percentuale tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli: con una valore percentuale di 18,2% ci collochiamo nell’ultima piazza della top ten italiana. D’altro canto c’è ancora da migliorare per quanto riguarda i “consumi idrici”, cioè i consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico. Con 171,2 litri per abitante il report ci posiziona in 84esima posizione (l’anno scorso eravamo 85esimi).

Un’altra nota dolente è la qualità dell’aria: la concentrazione dei tre inquinanti analizzati – ovvero Pm10, Ozono, Biossido d’Ozoto – è sempre abbastanza elevata nella nostra città. Il dato peggiore riguarda l’Ozono, di cui viene indagata la media del numero di giorni di superamento della media mobile sulle 8 ore di 120 ug/mc: a Piacenza è pari a 75, un valore che ci colloca all’88esimo posto. Siamo invece 71esimi nella graduatoria delle Pm10, con una concentrazione media in ug/mc di 28 (media dei valori medi annui), e 55esimi in quella che indaga la concentrazione di Biossido d’Ozoto (concentrazione media in ug/mc – media dei valori medi annui pari a 23).

Risultati negativi anche per il consumo di suolo (72esima posizione) e il numero di alberi in aree di proprietà pubblica (81esima posizione). Bene invece la voce “isole pedonali”, ovvero la superficie stradale pedonalizzata, in metri quadrati per abitante: con un valore di 0,596 metri quadrati, il dossier ci colloca in 16esima posizione.