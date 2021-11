Cittadinanza digitale, webinar del Laboratorio Aperto su App IO e sistema PagoPa

Proseguono i webinar dedicati alla “Cittadinanza digitale”, organizzati dal Laboratorio Aperto del Carmine a Piacenza. La rassegna, avviata nel mese di febbraio con l’apertura dello sportello Spid nel complesso di piazza Casali, prevede mercoledì 24 novembre, dalle 15 alle 16, un incontro online sul tema “App IO e PagoPa”, per illustrare i servizi pubblici locali e nazionali accessibili dallo smartphone. Verrà spiegato come scaricare l’applicazione IO, le fasi di registrazione e l’utilizzo delle diverse funzionalità. La seconda parte del webinar sarà invece incentrata sul sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici.

Per seguire l’evento sulla piattaforma Zoom o, sempre in diretta, dalla pagina facebook del Laboratorio Aperto di Piacenza, tutte le indicazioni e le modalità di registrazione sono pubblicate sul sito www.laboratorioapertopiacenza.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 327-3210280 o scrivere all’indirizzo piacenza@labaperti.it. Nel contempo, si può ancora sostenere il Laboratorio Aperto con sede nella ex chiesa del Carmine nell’ambito del contest “L’Europa è qui!”, cui la struttura piacentina partecipa raccontando il progetto Climathon che ha coinvolto studenti e giovani professionisti, istituzioni locali e stakeholder in un dibattito costruttivo sulle sfide inerenti alla mobilità urbana sostenibile. Per votare l’iniziativa, il link è https://europaqui-er.it/climathon-piacenza/.