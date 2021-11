Cna Piacenza, quattro incontri on line sull’innovazione d’impresa

In un clima ancora segnato dall’emergenza sanitaria, CNA Piacenza e CNA Emilia Romagna hanno scelto di continuare on line l’attività formativa e informativa dedicata all’approfondimento di tematiche d’interesse aziendale. In collaborazione con la Regione Emilia Romagna, l’Associazione di categoria dell’artigianato e della piccola e media impresa ha a tal fine predisposto un programma, intitolato “Divergenze”, basato sullo svolgimento di quattro webinar on line a cadenza settimanale per quattro venerdì consecutivi a partire da domani, 26 novembre (3, 10 e 17 dicembre le altre date).

Si tratta – spiega Cna – di un ciclo di seminari brevi sul tema dell’innovazione ad ampio raggio, un contest di esperienze e testimonianze orientate all’innovazione d’impresa e al management, per cercare di aiutare l’imprenditore a trarre ispirazioni per sviluppare una visione ampia e lunga, un approccio alla pianificazione strategica e alla gestione dell’innovazione della propria organizzazione aziendale. Quattro le tematiche che caratterizzeranno i webinar a cadenza settimanale: “Saper pensare” (26 novembre), “Saper orientare” (3 dicembre), “Saper coinvolgere” (10 dicembre) e “Saper raccontare” (17 dicembre).

Per partecipare ai webinar, completamente gratuiti, o per richiedere informazioni è possibile contattare il numero 0523 572211, o inviare una mail all’indirizzo segreteria@cnapc.it.