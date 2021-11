Un tamponamento è avvenuto intorno alle 17 e 30 di mercoledì 3 novembre lungo la tangenziale sud di Piacenza, nel tratto compreso tra l’uscita stadio e la rotatoria della Galleana. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di via Rogerio, un pick-up ha tamponato due veicoli: un furgone e una Bmw.

Lievemente contusi i conducenti, soccorsi dai sanitari della Croce Bianca: sono stati medicati sul posto e fortunatamente non hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Per mettere in sicurezza la strada sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente. Lunghe code si sono formate sia in tangenziale che nelle arterie stradali limitrofe, con disagi al traffico fino alle 19. Una seconda pattuglia della polizia locale di Piacenza ha provveduto a regolare la viabilità.