Colletta alimentare, il 27 novembre 600 volontari in campo in 52 punti vendita a Piacenza

La nota stampa

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna in presenza il prossimo 27 novembre. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa Giorgio Chiellini, che ha deciso di sostenere Banco Alimentare con uno spot. L’invito è quello di recarsi sabato 27 novembre 2021 negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa dove 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati. Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Sul territorio piacentino le strutture convenzionate con il Banco Alimentare che distribuiscono gli alimenti sono 22.

Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le card, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti. I prodotti donati saranno poi distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone. In Emilia-Romagna, le strutture convenzionate beneficiarie saranno 750 e i prodotti donati arriveranno a circa 125.000 persone (280.000 pasti al giorno). “La colletta da l’idea di comunità, far del bene incontrando le persone. È un gesto assolutamente educativo anche per i giovani” afferma il vicepresidente del Banco Alimentare Emilia-Romagna Michele Pedrazzoni.

La Colletta Alimentare è il gesto con il quale la Rete Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco. In particolare, la Provincia di Piacenza parteciperà con l’aiuto di associazioni e istituzioni note e di altre che si sono aggiunte volenterose. Pertanto, ringraziamo: Caritas, Centro di Solidarietà (CDS), Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Paracadutisti, Esercito Italiano, Associazione Bresenia, Lions Club, Round Table, CRAL Crédit Agricole, Chiesa Evangelica. Nell’ultimo anno si è raccolto circa il 20% in più rispetto al 2019, segno che il bisogno, anche a causa della pandemia Covid-19, sta aumentando. Il numero degli assistiti sarà 4.557. Sul territorio piacentino la Colletta Alimentare sarà presente in 52 punti vendita con totale di circa 600 volontari. Per consultare i punti vendita aderenti visita il sito http://www.colletta.bancoalimentare.it