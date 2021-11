Colpo in attacco per il Piace: preso Filip Raičević. Già disponibile domenica contro il Renate

Ufficiale il nuovo colpo nel reparto avanzato per il Piace: l’attaccante montenegrino Filip Raičević ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 30 giugno 2023.

“Raičević, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado per poi vestire in Italia dapprima la maglia della Lucchese e successivamente in serie B quelle di Vicenza, Bari, Pro Vercelli e Livorno – si legge nella nota del club che ufficializza l’arrivo del centravanti -. La scorsa stagione ha vinto il campionato di serie C girone C con la Ternana. All’estero ha giocato tra le fila della Śląsk Wrocław nella massima serie polacca oltre ad esordire con la propria nazionale maggiore montenegrina. Il calciatore vestirà la maglia numero 39 e sarà a disposizione di Mister Cristiano Scazzola per la prossima gara di campionato Piacenza-Renate in programma domenica 7 novembre (inizio 14:30) allo stadio “L. Garilli”.

BIGLIETTI – In riferimento al match contro il Renate, il club biancorosso ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti, disponibili nei seguenti giorni ed orari:

– presso la biglietteria dello Stadio “Garilli”: Domenica 07.11.2021 dalle ore 12:30 alle ore 14:30;

– Presso i punti vendita autorizzati: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%:

TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza;

Martedì 02.11.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 03.11.2021 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Giovedì 04.11.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Venerdì 05.11.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Sabato 06.11.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 06 novembre alle ore 19:00);

GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza;

Martedì 02.11.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 03.11.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Giovedì 04.11.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Venerdì 05.11.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Sabato 06.10.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 06 novembre alle ore 19:00);

Domenica 07.11.2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:30 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 06 novembre alle ore 19:00);

– Online: sul sito http://www.vivaticket.it/ con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: da Martedì 02.11.2021 alle ore 09:00 fino a domenica 07.11.2021 alle ore 14:30 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 06 novembre alle ore 19:00);

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Distinti e Rettilineo – Prezzo Unico: 10,00 € Tribuna Laterale – Prezzo Intero: 15,00 €; Prezzo Ridotto: 12,00 € *

Tribuna Semicentrale – Prezzo Intero: 25,00 €; Prezzo Ridotto: 20,00 € *

Tribuna Centrale – Prezzo Unico: 35,00 €;

Settore ospiti: 10,00 € (escluso diritto di prevendita) Under 14 (14 anni non ancora compiuti) : 2,00 € (in tutti i settori dello

Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne).

*Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Domenica 07.11.21 alla biglietteria dello Stadio Garilli, presso apposito sportello, dalle ore 12:30 alle ore 14:30, potrà essere ritirato l’abbonamento, eventualmente acquistato presso la Banca di Piacenza, presentando regolare ricevuta d’acquisto. Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario. Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). In caso di necessità di tampone, sarà possibile prenotarlo nei giorni antecedenti la gara presso la Farmacia Fiorani, convenzionata con il Piacenza calcio tramite whatsApp al numero 3246060727. E’ obbligatorio indossare mascherina di tipo chirurgico prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.