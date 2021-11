“Coltivare la comunità educante” al Laboratorio Aperto open day per le scuole su sostenibilità e Agenda 2030

Nella mattinata di sabato 6 novembre, dalle 9 alle 13, il Laboratorio Aperto di Piacenza ospiterà, nella cornice dell’ex chiesa del Carmine, l’incontro “Coltivare la comunità educante”: un Open Day rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, per approfondire i temi legati alla sostenibilità e all’Agenda 2030 in ambito urbano, in un’ottica di educazione alla cittadinanza globale.

L’evento chiude la terza edizione del progetto “Tra corpo e territorio”, promosso dai Servizi Educativi e Formativi del Comune di Piacenza nell’ambito del Tavolo dedicato agli stili di vita sani del Piano di Zona, in collaborazione con la Fondazione Acra, l’Aps Cosmonauti e Divercity, nell’ambito dell’iniziativa “Climate change? Claim the change|”, sostenuta da Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Nell’occasione, gli studenti che hanno partecipato al percorso durante l’anno presenteranno alcune esperienze realizzate in coprogettazione con le associazioni del territorio, ma ci sarà l’opportunità – durante i diversi gruppi di discussione – di definire nuove collaborazioni e linee di sviluppo su cui investire risorse nei prossimi anni.

L’appuntamento di sabato mattina è inoltre inserito nel corso di formazione per docenti, accreditato dal Miur, “DisPensaSostenibile”, che prevederà moduli in presenza e online per le scuole, scambi di buone pratiche, esercitazioni e incontri per scoprire progetti innovativi in ambito locale. Per iscriversi alla giornata del 6 novembre e ai successivi incontri del corso, tutte le indicazioni si trovano al link https://forms.gle/K8wKSCgyBivmtP5UA.