Coltivazione di lavanda in montagna, incontro a Nibbiano con Cesare Bollani

È un incontro di grande rilevanza quello che il Comune di Alta Val Tidone ospita sabato 13 novembre alle ore 10.30 presso la sala consiliare di Nibbiano, in via Roma. Da anni infatti è aperta la discussione su come rendere produttivi i terreni marginali di alta collina o montagna. Una delle risposte può venire proprio dall’incontro di sabato dedicato alle opportunità aperte dalla coltivazione di lavanda.

A presiedere l’incontro sarà Cesare Bollani, direttore del Centro italiano di formazione, cultura, ricerca e produzione di lavanda. L’incontro si avvale del patrocinio di Natural Valley, il marchio da poco messo a punto dai Comuni montani del Piacentino, di cui Alta Val Tidone è promotore. La partecipazione è gratuita; per l’ingresso saranno seguite le norme sanitarie vigenti.