Commercio locale, in centro città torna il Black Friday

Ritorna venerdì 26 novembre, dopo la sospensione forzata del 2020, il Black Friday a Piacenza. L’iniziativa rientra tra quelle promosse dalla Cabina di Regia del Commercio a cui partecipano l’Assessorato al Commercio del Comune di Piacenza, Confcommercio, Confesercenti, CNA e la Camera di Commercio.

In collaborazione con il Comune sono proprio le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e CNA a supportare e organizzare il Black Friday in città. È un altro segnale positivo di ritorno alla normalità, che vede coinvolti molti operatori della città in gran parte del centro. E proprio in questo sta anche l’aspetto innovativo di questa iniziativa. A proporre le offerte ai piacentini e ai frequentatori della città che vengono da fuori sono le imprenditrici e gli imprenditori, titolari di imprese anche di piccole dimensioni, che da tempo sono impegnati insieme a riportare al “centro” della vita locale il centro storico.

Infatti il Black Friday complice anche l’esperienza delle limitazioni del covid, nell’ultimo anno era oramai diventato qualcosa che riguardava le grandi piattaforme online o la grande distribuzione.

A Piacenza, invece, sono tanti i punti vendita che hanno aderito per creare questa occasione di shopping prima del periodo natalizio. E sono davvero tante anche le offerte proposte.

L’elenco delle attività è disponibile sulla pagina Facebook di Vita in centro a Piacenza. (nota stampa)