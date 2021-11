Competenze digitali, corso gratuito per giovani a Spazio 2.0. Aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito “Competenze digitali-Livello base 2021” in programma a partire da sabato 27 novembre presso la sede del centro aggregativo Spazio 2.0 1 in via XXIV Maggio 51 a Piacenza. Organizzato da Asp Città di Piacenza, in collaborazione con Artecopy, il corso – rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni – si compone di tre moduli di quattro ore ciascuno (dalle ore 14 alle 18) in programma nelle giornate di sabato 27 novembre “L’immagine nell’era digitale”, sabato 11 dicembre “Costruire un sito web da zero e senza conoscere linguaggi di programmazione” e sabato 18 dicembre “Definire e mantenere una strategia digitale integrata”. Scopo dell’iniziativa è quello di consentire ai partecipanti di acquisire maggiore consapevolezza nell’utilizzo di strumenti, processi e mezzi digitali, oggi indispensabili per promuovere contenuti sul web in maniera professionale.

Al link https://artecopy.it/parte-competenze-digitali-edizione-2021-spazio-2/ sono disponibili sia il programma che il modulo di iscrizione, che dovrà essere trasmesso via email all’indirizzo spazio2@asp-piacenza.it (con oggetto “Iscrizione a Competenze digitali Livello base 2021”) o consegnato direttamente presso la sede del corso, entro mercoledì 24 novembre. Con l’iscrizione al percorso formativo entro la data indicata si ha il diritto di partecipare a tutti e tre i moduli, per un totale di 12 ore. Chi presenterà la domanda d’iscrizione oltre il 24 novembre sarà inserito in una lista d’attesa per la partecipazione ai moduli successivi al primo, previa verifica della disponibilità dei posti. Per l’avviamento dei corsi, la quota minima per modulo è di 15 iscritti. Gli incontri si terranno in presenza e con un limite massimo di 20 partecipanti, al fine di rispettare il distanziamento. Per partecipare sarà necessario avere il green pass. Agli iscritti che seguiranno tutti e tre i moduli verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per info e prenotazioni: tel. 0523 493611 e email spazio2@asp-piacenza.it.