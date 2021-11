“Con Fondazione Teatri iniziative di Natale di più ampio respiro culturale e artistico”. Lo assicura l’assessore al Commercio Stefano Cavalli, che ha proposto in Giunta la delibera in cui si promuove la collaborazione con Fondazione Teatri per le iniziative di Natale a Piacenza.

Le aspettive da parte dei cittadini sono alte. Se lo scorso anno, stante le più restrittive misure anti contagio, era stato decisamente un Natale in chiave minore, quello di quest’anno rappresenta il graduale ritorno alla normalità. Non solo. L’alleanza con Fondazione Teatri potrebbe servire ad allontanare il fantasma dei Natali passati, non indenni da polemiche e pasticci organizzativi. “Quest’annno, pur con le poche risorse a disposizione, cercheremo di offrire ai piacentini il più bel Natale possibile. La collaborazione con la Fondazione Teatri – conclude – è molto importante, sia per snellire l’organizzazione, sia per la qualità alta che sa garantire, approfittando anche della concomitanza con i festeggiamenti per i 900 anni della cattedrale di Piacenza”.