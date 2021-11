Con i proventi della commedia al “Verdi” due nuovi manichini per l’addestramento

Nelle scorse settimane la ‘Sms Company’, compagnia teatrale di Castel San Giovanni, ha riempito di risate il teatro Verdi per uno scopo benefico a favore della P.A. Val Tidone Val Luretta.

Il ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione, la quale ha acquistato due nuovi manichini per l’addestramento dei volontari e della cittadinanza alle manovre di rianimazione.

Trattasi di manichini moderni, dotati di connessione bluetooth; ciò permette di monitorare l’andamento della simulazione durante le prove pratiche.

I nuovi compagni di formazione sono stati chiamati “il Walter e La Gina”, in onore di due personaggi della commedia che hanno particolarmente divertito il pubblico. La Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta ringrazia di cuore la ‘Sms Company’ per l’iniziativa e tutte le persone che hanno contribuito con un’offerta all’acquisto dei manichini. Il Walter e la Gina vi aspettano ai prossimi corsi di formazione! (nota a Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta ODV- ANPAS)