Conad Alsenese, Diomede “In campo senza ansia per esprimere le nostre potenzialità”

Un set conquistato in tre partite e la casella “zero”nella colonna dei punti fatti. L’avvio di stagione non soddisfa la Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile che sabato proverà a sbloccarsi nel derby casalingo (ore 21 ad Alseno) contro il Fumara MioVolley Gossolengo.

In casa gialloblù, ad analizzare il momento è Valeria Diomede, centrale e capitano della squadra allenata da Enrico Mazzola. “Non è stato un avvio dei migliori – ammette Diomede – con tre sconfitte si perde qualche sicurezza e si rischia di giocare senza volere con un po’ di ansia, che non è mai una buona consigliera in campo. Dobbiamo essere in grado in campo di cancellare quello che di negativo c’è stato, che sia una sconfitta precedente, un set o un punto perso, e rimanere lucide e combattive per giocarci le nostre chance in partita. A volte ci disuniamo alle prime difficoltà, mentre solo a sprazzi riusciamo a esprimere quelle che sono le nostre potenzialità. Sappiamo di averle, in allenamento continuiamo a lavorare tanto e i margini si vedono”.

Capitolo derby. “Per me personalmente è una partita come le altre, la vedo come un’occasione per cercare di esprimerci al meglio, senza l’ansia di dover vincere, ma giocando con serenità, perché poi tutto viene di conseguenza. Gossolengo ha buone giocatrici e può contare sull’esperienza di Chiara Scarabelli”.