Confapi Industria, giovedì workshop in Cattolica sulle professioni dell’economia circolare

CONFAPI INDUSTRIA PIACENZA: GIOVEDÌ 18 UN WORKSHOP SULLE PROFESSIONI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Organizzato in collaborazione con Randstad, si svolgerà all’Università Cattolica. Spazio alle testimonianze aziendali di successo.

È in programma giovedì 18 alle 17 nella sala Piana dell’Università Cattolica di Piacenza il workshop “Le duecento e più professioni dell’economia circolare verso un repertorio aperto” organizzato da Confapi Industria Piacenza e da Randstad. Ad aprire i lavori, dopo il saluto istituzionale del sindaco Patrizia Barbieri, saranno Giangiacomo Ponginibbi e Silvia Morelli, rispettivamente presidente di Confapi Industria Piacenza e responsabile dell’area manager di Randstad Italia. Seguirà, alle 17.30, l’intervento a cura di Rossella Fasola, Public affairs manager di Randstad Italia e di Davide Galli, docente di Economia aziendale e coordinatore del corso di laurea in Management per la sostenibilità della Cattolica: sono previste anche alcune testimonianze aziendali di successo come quella di Giulio Gherri, ceo della Parmafood Group. La chiusura dei lavori è prevista alle 18.40 a cura di Silvia Morelli e della vicepresidente di Confapi Industria Piacenza nonché presidente dell’Istituto italiano imballaggio e della Laminati Cavanna spa Anna Paola Cavanna.

È possibile partecipare sia in presenza sia in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom.