Confconsumatori “riparte” a Piacenza con un nuovo sportello

Da sabato 27 novembre partirà a Piacenza il nuovo servizio di Confconsumatori presso il circolo ANCeSCAO “Non ti scordar di me” in via Cornegliana 82. La pandemia ha, purtroppo, acuito le difficoltà quotidiane dei cittadini-consumatori: per questo grazie al progetto regionale “Consumatori Re-Start 2021” Confconsumatori si è impegnata nel potenziamento dei servizi per il cittadino, online e a livello territoriale. L’apertura di un nuovo progetto a Piacenza è frutto della collaborazione attiva, a livello nazionale e regionale, tra Confconsumatori e ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti), che ormai da anni lavorano insieme per migliorare i servizi di inclusione, informazione, educazione, tutela e assistenza dei cittadini, in particolare della popolazione anziana.

IL PROGETTO E I SERVIZI ATTIVATI – L’iniziativa è realizzata anche grazie ai fondi del Ministero dello Sviluppo Economico (riparto 2020), nell’ambito del progetto regionale “2021 Consumatori re-start” nato per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze dei consumatori sorte o acuitesi con la pandemia. Il Circolo ANCeSCAO “Non ti scordar di me”, presieduto da Renzo Papamarenghi, è attivo da decenni sul territorio e ha scelto offrire ai piacentini – con la collaborazione di Confconsumatori – un punto di riferimento utile per ricevere informazioni e risolvere i problemi che quotidianamente i cittadini – consumatori – utenti di trovano ad affrontare, spesso acuiti o aggravati nel contesto di perdurante pandemia. Sarà possibile chiedere informazioni relative ad acquisti (online o in negozio), utenze (telefono, internet, acqua, luce, gas e rifiuti), viaggi e trasporti, servizi pubblici e rapporti con la Pubblica Amministrazione, servizi bancari, finanziari assicurativi e postali, tutela della privacy, frodi e molte altre necessità, comprese informazioni specifiche su provvedimenti e normative legate al Covid-19. Sarà anche distribuito gratuitamente ai cittadini interessati materiale informativo (guide, brochure, periodici…)

APERTURA E RESPONSABILI – I volontari che si alterneranno nella gestione delle richieste dei cittadini sono gli avvocati Margherita Bonanno, Valter Coppelli e Alessandro Capozzi, con il coordinamento di Umberto Fantigrossi, che saranno a disposizione al pubblico a partire dal 27 novembre ogni mercoledì dalle 15,00 alle 18,00 e ogni sabato dalle 9,30 alle 12,30. È possibile contattare lo sportello e fissare appuntamenti ai seguenti recapiti: 351-5273633 e confconsumatoripiacenza@gmail.com.

I PROSSIMI PASSI – “Oltre ai servizi di informazione e assistenza individuale allo sportello – commentano Umberto Fantigrossi per Confconsumatori e Renzo Papamarenghi per il Circolo – vorremmo di organizzare appena possibile incontri di informazione ed educazione aperti alla cittadinanza su temi consumeristici ma anche sulla digitalizzazione degli anziani, già promossa da Confconsumatori ANCeSCAO in Emilia Romagna”.