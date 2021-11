Congresso provinciale del Pd a gennaio “Dopo la scelta del candidato sindaco”

Si terrà a gennaio il congresso provinciale del Partito Democratico di Piacenza, auspicabilmente dopo la scelta del candidato del centrosinistra alle comunali del capoluogo della primavera 2022.

E’ l’indicazione pressochè unanime uscita dalla direzione provinciale che si è tenuta martedì sera. Nelle settimane passate, il Pd piacentino si era espresso a larga maggioranza per chiedere il rinvio dell’assise locale – per evitare che il percorso interno si sovrapponesse o in qualche misura interferisse con quello di Alternativa per Piacenza, la costruzione della coalizione e del programma per le amministrative – ma dal partito nazionale era arrivato un no. L’unica concessione, rispetto alla prescrizione di tenere tutti i congressi territoriali entro l’anno, è stata la proroga a gennaio.

Così il congresso provinciale inizierà verosimilmente dopo le feste natalizie, con il termine per la presentazione delle candidature, poi verrà definito un calendario per le riunioni nei circoli e a fine gennaio si terrà l’assemblea provinciale che eleggerà il successore di Silvio Bisotti. Il segretario uscente, infatti, ha comunicato che non si ricandiderà. Il congresso regionale dem invece si celebrerà secondo la scadenza più categorica indicata da Roma, entro la fine dicembre.