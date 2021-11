Controlli anti covid, 4 persone sanzionate e una denunciata per violazione quarantena

La nota stampa della Prefettura

Proseguono le attività di prevenzione e controllo delle Forze di Polizia di questa Provincia, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 15 al 21 novembre 2021 – le Forze di Polizia statali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, n. 490 servizi con l’impiego di n. 980 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli COVID, sono state controllate dalle Forze di Polizia statali e locali n. 1259 persone e n. 30 attività o esercizi commerciali.. All’esito dei controlli sono state sanzionate 4 persone e una denunciata ex art. 260 R.D. 1265/193, ossia per violazione della quarantena.

Nel solo fine settimana sono state controllate n. 416 persone di cui una sanzionata e n. 11 attività o esercizi commerciali.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 21 novembre 2021, sono state controllate n. 159929 persone e n. 8787 esercizi commerciali: all’esito dei predetti controlli sono state sanzionate n. 4342 persone e n. 98 esercizi commerciali.

Prosegue altresì l’attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali per il rispetto della vigente normativa in materia di green pass anche alla luce del D.L. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Le attività di verifica disposte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e svolte anche mediante la collaborazione dei competenti servizi dell’Azienda USL e con il supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, già impegnate sia mediante l’attività del Gruppo di Lavoro coordinato dalla Prefettura che in forma autonoma sul fronte dell’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, interessano tutti i settori lavorativi.

Sempre nell’ambito dell’ultima settimana – dal 15 al 21 novembre 2021 – 294 sono stati i controlli effettuati in materia di green pass.

L’andamento della curva pandemica dimostra che il virus continua a circolare. I controlli si manterranno intensi, ma resta fermo che nessuna azione di controllo può sostituire il buon senso e la collaborazione dei singoli cittadini come, peraltro, è sempre avvenuto in questi mesi da parte della comunità piacentina.

Fondamentale altresì è proseguire con l’attività di vaccinazione: i vaccini ad oggi si sono dimostrati come la maggior difesa consentendoci fra l’altro di avviare il processo di ripresa economica.