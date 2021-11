Coppa, pancetta e salame sul menù di 100 ristoranti francesi e tedeschi “Successo per l’antipasto piacentino”

Coppa, pancetta e salame proposti sul menù dei ristoranti francesi e tedeschi per comporre l’originale e prelibato “antipasto piacentino”. E’ il progetto del Consorzio Salumi Piacentini Dop che sta riscuotendo importante successo culinario all’estero, illustrato nel corso di una conferenza stampa a Piacenza Expo.

Il direttore del Consorzio Roberto Belli ha spiegato che la promozione all’estero dei nostri salumi Dop rientra nel progetto ‘Europe Open Air Taste Museum‘ che il Consorzio Salumi Piacentini due anni fa si è aggiudicato a livello comunitario. All’interno del progetto c’è anche l’attività specifica avviata in 60 ristoranti tedeschi e 40 francesi, dove è previsto che per una settimana, nelle principali città comprese Berlino e Parigi, venga offerto l’antipasto di salumi piacentini. Per questo abbiamo fornito ai ristoratori una sorta di tutorial per poter affettare nel modo corretto i nostri salumi e poterli trattare e far degustare in maniera appropriata. Abbiamo fatto così un’azione di comunicazione al mondo della ristorazione perchè i nostri prodotti di altissima qualità siano proposti correttamente. L’attività è pieno svolgimento e abbiamo già avuto un ottimo riscontro perchè i nostri salumi piacciono, sia in Germania che in Francia”.

A ciascuno dei ristoranti coinvolti è stata inviata una “box” con due coppe, 10 salami e una pancetta, per proporre l’antipasto piacentino, il tutto corredato da un tutorial per spiegare come si tagliano e servono i salumi.

Si inizia dalla Francia dove a Parigi e Strasburgo 20 ristoranti hanno già proposto i nostri salumi dall’8 al 14 novembre, dal 15 al 21 novembre tocca a Nizza e Lione, sempre in 20 ristoranti, in Germania invece il progetto si è sviluppato in 5 città – Berlino, Düsseldorf, Colonia, Francoforte e Monaco, dal 10 al 17 novembre. Dieci dei ristoranti francesi coinvolti nel progetto – è stato sottolineato – hanno chiesto di poter avere un’altra fornitura di salumi

Il progetto continuerà anche nel 2022, quando sarà rivolto ad altri 30 ristoranti in Germania. “Il mercato italiano è quello che ci interessa principalmente – ha detto il direttore del Consorzio, Roberto Belli – ma abbiamo deciso di rivolgerci anche all’estero, con Francia e Germania che riteniamo essere tra i paesi di principale interesse”.