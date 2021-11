Corso di guida a Perino per gli autisti della Pubblica Valtrebbia

La Pubblica Assistenza “Valtrebbia” di Travo ha tenuto domenica 14 novembre un corso di formazione riservato agli autisti dei mezzi di soccorso. L’evento è stato possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Coli e all’interessamento del sindaco Torre e del Consigliere Bertarelli, che hanno messo a disposizione la piazza Unione dei Comuni a Perino.

Durante l’intera mattinata del 14 novembre i nuovi autisti ed anche quelli con esperienza si sono alternati nell’affrontare la simulazione di manovre, frenate di emergenza, guida in condizioni avverse o con pazienti particolarmente sensibili alle sollecitazioni del trasporto. Le prove sono state predisposte e coordinate dall’ing. Mino Ponzini e da Lucia Doni, formatori regionali di Guida Sicura.

Nella foto uno dei gruppi che si è cimentato con le prove pratiche tra gincane, birilli, copertoni, frenate e accelerazioni sul bagnato e sulla ghiaia, per apprendere i segreti della guida in sicurezza anche in situazioni di emergenza.