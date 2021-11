Covid, 12 mesi fa 1101 contagi a Piacenza, oggi sono 134: l’epidemia un anno dopo

Meno contagi e morti, con un calo sensibile anche dei ricoveri e degli interventi domiciliari. In mezzo una campagna vaccinale che a Piacenza ha toccato l’85,3% delle somministrazioni sulla popolazione vaccinabile.

Nonostante un recente aumento dei contagi (+31,4 % negli ultimi sette giorni), in un anno di epidemia covid – dal novembre 2020 al novembre 2021 – lo scenario provinciale, in linea con quanto accaduto a livello nazionale, è evidentemente migliorato.

Lo dicono i numeri e, giocoforza, le conseguenti restrizioni per contenere il virus. Di questi tempi l’anno scorso l’Emilia Romagna era infatti classificata “zona gialla”, con una veloce escalation di contagi e limitazioni che, in poco tempo, avrebbero portato la nostra regione prima in “zona arancione” e quindi in “zona rossa”.

Nella settimana compresa tra il 2 e l’8 novembre 2020 – dati Ausl Piacenza – i contagi nella nostra provincia erano stati 1101 (sul totale dei tamponi refertati, il 10,6% era risultato positivo). Gli interventi delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale attive sul territorio per individuare e assistere, al proprio domicilio, le persone affette da covid che non necessitano di ricovero ospedaliero, in tutto erano stati 679; con una crescita di ricoveri in terapia intensiva che, in sette giorni, da 9 erano arrivati a 13. In una settimana i decessi da covid erano stati 7.

Trecentosessantacinque giorni dopo, si registrano numeri in calo su tutti i fronti dell’epidemia: dall’ultimo report Ausl, infatti, si apprende che nella settimana dall’1 al 7 novembre i contagi provinciali sono stati 134 (-87,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); le segnalazioni alle Usca sono state 176; i ricoveri in terapia intensiva – in sette giorni – sono passati da 0 a 5; mentre sono due le persone stroncate dal virus.