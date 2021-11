Covid: 57 contagi, muore una donna di 68 anni. In regione oltre mille nuovi casi

Covid, sono 57 i casi positivi (giovedì erano 44) registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Piacenza, di cui 29 sintomatici, con il totale sul territorio dall’inizio dell’epidemia che tocca quota 27.121. E si registra purtroppo un nuovo decesso: si tratta di una donna 68 anni. Due i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato stabile).

1.014 invece i nuovi contagi in Emilia Romagna, di cui 418 asintomatici, a fronte di circa 33mila e 100 tamponi effettuati (3,06%). Sette i decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+4 rispetto a ieri), 468 quelli negli altri reparti Covid (+12). Questi i dati contenuti nel bollettino regionale diffuso venerdì 19 novembre e accertati alle ore 12.

I DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 443.434 casi di positività, 1.014 in più rispetto a ieri, su un totale di 33.128 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,06%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 418 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 317 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 467 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni. Sui 418 asintomatici, 219 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 17 con lo screening sierologico, 56 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con i test pre-ricovero. Per 119 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 163 nuovi casi e Modena con 154; seguono Bologna (141) e Rimini (138); poi Forlì (107) e Cesena (76); quindi Piacenza (57), il Circondario Imolese e Ferrara (con 46 casi ciascuna); Reggio Emilia (45) e infine Parma con 41 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 19.201 tamponi molecolari, per un totale di 6.422.048. A questi si aggiungono anche 13.927 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 347 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 417.050. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 12.688 (+660). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.171 (+644), il 95,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 7 decessi: uno a Piacenza (una donna di 68 anni), uno a Reggio Emilia (una donna di 79 anni), uno a Bologna (una donna di 89 anni), due in provincia di Ferrara (2 uomini di 76 e 70 anni) e due in provincia di Forlì-Cesena (2 donne di 91 e 90 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.696. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+4 rispetto a ieri), 468 quelli negli altri reparti Covid (+12). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 6 a Parma (+2); 4 a Reggio Emilia (invariato); 5 a Modena (+1); 14 a Bologna (invariato); 5 a Imola (+1); 8 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Cesena (invariato); 2 a Rimini (invariato). Anche oggi nessun ricovero in terapia intensiva a Forlì.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 27.121 a Piacenza (+57 rispetto a ieri, di cui 29 sintomatici), 33.649 a Parma (+41, di cui 14 sintomatici), 52.424 a Reggio Emilia (+45, di cui 40 sintomatici), 74.116 a Modena (+154, di cui 82 sintomatici), 92.779 a Bologna (+141, di cui 78 sintomatici), 14.371 casi a Imola (+46, di cui 25 sintomatici), 26.680 a Ferrara (+46, di cui 13 sintomatici), 36.215 a Ravenna (+163, di cui 95 sintomatici), 20.157 a Forlì (+107, di cui 86 sintomatici), 22.861 a Cesena (+76, di cui 58 sintomatici) e 43.061 a Rimini (+138, di cui 76 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 2 casi, 1 positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare, 1 giudicato non Covid-19.

VACCINAZIONI – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia- romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.174.558 dosi; sul totale sono 3.537.261 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 340.311.