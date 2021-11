Covid, Italia quasi tutta “arancione” nella mappa Ue. Bolzano in rosso scuro

E’ un’Italia quasi completamente “arancione” quella delineata dalla nuova mappa dei contagi Covid, pubblicata oggi (18 novembre) dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Tre le regioni in zona rossa, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto, una – la provincia autonoma di Bolzano – passa invece a rosso scuro, colore che indica le zone con più alto numero di contagi in rapporto alla popolazione. Unica regione in “verde”, vale a dire a bassa incidenza di contagi, la Sardegna.

I colori della mappa (che non corrispondono a quelli in vigore in Italia), basata sul tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni ogni 100mila abitanti e sul tasso di positivi nei test effettuati, sono cinque: verde, arancione, rosso e grigio (quest’ultimo indica assenza di sufficienti dati), a cui si aggiunge il rosso scuro. La raccomandazione per le zone “rosso scuro”, quelle cioè in cui il virus circola a livelli molto elevati (incremento dei contagi superiore ai 500 ogni 100mila abitanti), prevede l’obbligo di test e quarantena per i viaggi da e verso altri Paesi dell’Ue.

Allargando lo sguardo agli altri Paesi europei, rispetto al precedente monitoraggio peggiora la situazione di Francia e Germania, con diversi Paesi dell’Est indicati in rosso scuro. Mancano invece i dati relativi alla Spagna.