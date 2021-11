Covid, nell’ultima settimana salgono ancora i contagi (+27,5%). 17 i nuovi casi nelle scuole

Coronavirus, è ancora in salita, rispetto alla scorsa settimana, il numero dei positivi a Piacenza (+27,5%), attestandosi a 102 casi rispetto agli 80 dei sette giorni precedenti. E’ quanto riporta l’ultimo report settimanale (25-31 ottobre) sull’andamento dell’epidemia sul territorio diffuso dall’Ausl (LEGGI).

Il trend non è solo locale: la media regionale è di + 120,4%, la nazionale +44,3% e in Lombardia si sale del 10,3%. Il numero dei nuovi positivi è di 36 su 100mila abitanti a Piacenza, 74 in Emilia Romagna, 57 in Italia. I nuovi positivi appartengono, per la maggior parte, alla fascia degli over 80 e tra 0 e 17 anni.

Le persone complessivamente in quarantena o isolamento sono 499: 176 sono positive, 323 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio. Scende invece il numero di richieste giornaliere alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) che passano dalle 206 della settimana scorsa a 174 di questa.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle scuole, sono 17 i nuovi casi positivi relativi agli studenti, suddivisi in 9 classi. In questa settimana si registrano tre contagi interni. Le classi in quarantena attiva il 31 ottobre erano 1. In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 3 al giorno, mentre i ricoveri al 31 ottobre erano 29 (con una media settimanale di 22). Al momento non ci sono persone ricoverate per Covid in Terapia intensiva. In settimana si sono registrati due decessi.