“Criticità sulla provinciale di Montalbo”, stop ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che la relazione tecnica redatta in data 9 novembre (depositata agli atti) rappresenta alcune criticità, in considerazione delle caratteristiche geometriche e strutturali del corpo stradale, per la sicurezza della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 44 di Montalbo.

“Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo – viene spiegato -, si dispone l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo la stessa prvinciale, dalla progressiva chilometrica 0+970 alla progressiva chilometrica 5+100, nei territori dei Comuni di Castel San Giovanni e Borgonovo Val Tidone, ad esclusione dei residenti e delle attività produttive esistenti, a partire dalle ore 12 del giorno giovedì 18 novembre fino a tempo indeterminato.