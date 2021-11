Cross, buona prova per Emma Casati a Trieste in corsa per gli europei

Buona anche la seconda per Emma Casati, in corsa per qualificarsi ai Campionati europei di Corsa campestre, in programma a Dublino per dicembre.

La giovane portacolori dell’Atletica Piacenza, accompagnata dalla compagna di squadra Mia Albasi e guidata dal tecnico Giuliano Fornasari, ha affrontato la seconda gara disponibile per cercare la convocazione agli Europei, correndo a Trieste all’interno della manifestazione “XLVII Carsolina Cross”.

La gara è stata molto veloce, con il gruppo di testa subito arrembante e capace di un ritmo intensissimo fin dai primi metri: proprio questo improvviso strappo iniziale ha destabilizzato alcune tra le atlete con i migliori accrediti. Emma è invece riuscita a rimanere in gara, mantenendosi saldamente nel quartetto di inseguitrici delle due battistrada, Ilaria Bruno e Giulia Marangon. Alla fine, la giovane biancorossa è giunta sesta al traguardo con il tempo di 13’ 31”, prima tra le interpreti più giovani della categoria: Emma è infatti soltanto al primo anno di categoria, proiettata al prossimo anno con grandi speranze.

Speranze che sono accese anche per la convocazione: le migliori sei italiane costituiranno la selezione azzurra che dovrà battersi ai Campionati di Dublino il mese prossimo.

Buon piazzamento anche per Mia Albasi, 27esima al traguardo in 15’49”.