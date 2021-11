Dal liceo Gioia alle Olimpiadi, Carini e Dallavalle “Date il massimo sia nello sport che a scuola”

Dal Liceo Gioia fino alle Olimpiadi. E’ il percorso comune dei due giovani piacentini Giacomo Carini e Andrea Dallavalle, protagonisti quest’estate ai giochi olimpici di Tokyo, rispettivamente nei 200 metri farfalla e nel salto triplo. Per i due un sogno diventato realtà, coronato da risultati da incorniciare. In vasca Carini ha infatti ottenuto il record personale di 1’55″33, arrestando la propria corsa solo in semifinale; mentre Dallavalle, fresco del titolo Europeo Under 23, è stato capace di arrivare in finale, concludendo la propria esperienza olimpica con il nono posto.

Nella mattinata del 12 novembre i due sportivi sono stati invitati dal loro ex liceo, dove hanno incontrato una rappresentanza di studenti. Un’occasione per raccontare la propria esperienza in Giappone e rispondere ad alcune domande di chi, magari un giorno, spera di ripercorrere le loro orme.

“Oggi sembra di essere un po’ tornati indietro nel tempo, nel nostro amato Liceo Gioia – ha detto Carini -: una scuola che ci ha accompagnato ed aiutato nel nostro percorso, siamo felici di poter condividere i nostri risultati con gli studenti”. “Questo è un liceo che ci ha sempre dato una mano, anche con le convenzioni, non mettendo mai il bastone tra le ruote alla nostra carriera sportiva – ha aggiunto Dallavalle -. Torniamo con un sorriso, ho dei bei ricordi di questo liceo, anche perché i prof mi sostenevano sempre. Bello tornare qua, rivedere i prof, e condividere la nostra esperienza olimpica con i ragazzi della scuola”.

Poi un consiglio a chi si divide tra sport e studio. “Bisogna cercare di dare il massimo, sia dal punto di vista scolastico che sportivo, e cercare di essere organizzati al meglio per affrontare entrambi i fronti con successo – hanno sottolineato i due atleti -. Così abbiamo fatto noi, perché alla fine come studenti ce la siamo cavata. Vogliamo spronare le nuove generazioni a dare il massimo”.

VIDEO – GIACOMO CARINI E ANDREA DALLAVALLE TORNANO AL LICEO GIOIA