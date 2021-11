Prima la lite, forse per una mancata precedenza e poi il tamponamento in via Manfredi. Ma non è finita qui: allo scontro dei mezzi è seguito quello fisico tra i due conducenti, entrambi ventenni.

L’increscioso episodio è avvenuto verso le 19 del 17 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, i due automobilisti – un ragazzo di 24 anni alla guida di un’Audi Q3 e un giovane di 20, al volante di Alfa Romeo Mito – avrebbero avuto un acceso diverbio prima arrivare in via Manfredi, dove l’Alfa Romeo avrebbe tamponato violentemente l’Audi che avrebbe bruscamente frenato. Il conducente della Mito è quindi sceso dall’auto per fronteggiare il conducente dell’Audi, e ne è nata una collutazione.

Sono quindi intervenuti gli agenti della polizia provinciale di via Garibaldi per sedare gli animi, nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Piacenza per ricostruire la dinamica di quanto successo. È stato necessario l’intervento dei sanitari, con un’ambulanza Croce Rossa, che hanno trasportato il conducente della Q3 al vicino Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. I due protagonisti dell’incidente si sono riservati di sporgere querela di parte per lesioni volontarie. Il traffico ha subito dei rallentamenti a seguito della chiusura del tratto di via Manfredi, da via Ottolenghi in direzione Stadio.