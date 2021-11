Diecimila piacentini hanno fatto la terza dose. In arrivo potenziamento dei punti vaccinali

La campagna di vaccinazione in provincia di Piacenza, secondo il consueto report settimanale dell’Ausl (LEGGI QUI) ha raggiunto quota 452mila 751 dosi somministrate. Gli assistiti con almeno una dose sono 220mila e 532 su una popolazione vaccinabile di 258mila e 214 persone. Quindi, la percentuale di vaccinati rispetto alla popolazione vaccinabile è del 85,4%. Un misero più 0,1 per cento rispetto a sette giorni fa (85,3 %).

Per quanto riguarda la terza dose, finora ne sono state somministrate 10mila e 163, pari al 3,9 % delle persone vaccinabili. Rispetto alla settimana scorsa modesto anche in questo caso l’incremento visto che eravamo a quota 2,8 %, ma occorre dire che la campagna vaccinale è ancora limitata a poche categorie: gli over 80 vaccinati con tre dosi sono il 25,6 % del totale, mentre sono sensibilimente più basse le percentuali nelle altre fasce d’età vaccinabili (3,1 % tra gli over 70 e 2,9 % tra gli over 60). Sono attualmente prenotate 8.070 persone.

L’azienda sanitaria ricorda che è possibile ricevere una dose di richiamo, trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, per le seguenti categorie: tutti gli over 60, nati nel 1961 e anni precedenti, persone con patologia tale da renderli estremamente fragili e vulnerabili, e personale e ospiti CRA, gli operatori socio-sanitari, esercenti le professioni sanitarie o di interesse sanitario, e tutti i soggetti, senza vincolo di età, vaccinati con un’unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson). Le modalità di prenotazione per ogni categoria sono indicate e costantemente aggiornate sul sito www.covidpiacenza.it

Sono in programma diversi ambulatori di prossimità, in zone disagiate o di confine, per facilitare le somministrazioni della terza dose nei pazienti over 80, con difficoltà a raggiungere il centro vaccinale. Le persone interessate possono contattare i servizi sociali del proprio Comune di residenza o il medico di famiglia.

Ecco il programma delle tappe: Ferriere: 23 novembre, Lugagnano: 21 novembre, Nibbiano: 20 novembre.

CAMPAGNA VACCINALE – L’Azienda sanitaria ha avviato un confronto interno per ampliare e potenziare i punti vaccinali. Anche il sistema di prenotazione sarà rafforzato. Per rimanere sempre aggiornati sulla compagna vaccinale anti-Covid19, sulle modalità di prenotazione e sui centri vaccinali è utile consultare il sito dedicato www.covidpiacenza.it

TERZA DOSE E ANTINFLUENZALE ALLA CRA “DUEMIGLIA” – Si è conclusa in queste ore la somministrazione sia della terza dose ‘booster’ del vaccino anti-Covid sia del vaccino antinfluenzale presso il Centro residenziale per anziani “Duemiglia” di Piacenza, gestito dal gruppo “Sereni Orizzonti” e tuttora Covid-free. Il medico della struttura Lino Bartolini e la coordinatrice infermieristica Lorena Bobba, coadiuvati dalla responsabile dell’assistenza Valeria Benedetti, hanno somministrato l’antidoto a tutti i 21 ospiti che erano stati vaccinati più di sei mesi fa. Tra questi anche la signora Bianca Maserati di 95 anni.

«Siamo davvero soddisfatti per l’avvenuta prosecuzione dell’iter vaccinale» dichiara la direttrice Emilia Tramelli. «Tutti i nostri ospiti stanno bene e il loro morale, adesso che l’incubo della pandemia sembra essersi definitivamente allontanato, è tornato alto anche grazie alle diverse attività quotidiane di animazione. Il nostro Centro è Covid free dall’inizio dell’anno e sono ormai parecchi mesi che i nostri ospiti possono incontrare i loro familiari negli spazi esterni oppure in una stanza appositamente adibita, beninteso osservando con scrupolo tutte le necessarie misure di prevenzione».