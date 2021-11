Divari di genere ed economia digitale, incontro con l’assessore Salomoni al Carmine

Anche il Laboratorio Aperto di Piacenza ospiterà uno dei quattro incontri del ciclo “Women in Tech”, promossi dalla Regione Emilia Romagna come occasione di approfondimento sul modo in cui i divari di genere si riflettono nella vita e nell’economia digitale.

L’appuntamento è per giovedì 2 dicembre dalle 11.30 alle 13, nella cornice della ex chiesa del Carmine, sul tema “Intelligenti e inclusive – Le Smart City delle donne”. A dialogare con l’assessore regionale all’Agenda Digitale Paola Salomoni, dopo i saluti introduttivi del vice sindaco e assessore all’Innovazione Elena Baio, sarà Flavia Marzano, consulente, formatrice e docente universitaria esperta di trasformazione digitale, open government e lavoro agile.

Come avverrà per l’intera rassegna, anche l’evento organizzato a Piacenza potrà essere seguito in diretta streaming sul sito www.digitale.regione.emilia-romagna.it ma, nel rispetto delle regole di capienza in vigore per l’emergenza sanitaria, sarà possibile partecipare anche in presenza, iscrivendosi tramite il modulo che sarà pubblicato sul sito https://laboratorioapertopiacenza.it/ . L’incontro sarà trasmesso, in contemporanea, anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Ader, Agenda Digitale dell’Emilia Romagna, nelle cui attività 2020-2025 – intitolate “Data Valley Bene Comune” – rientra il ciclo “Women in Tech”, realizzato in collaborazione con la Rete dei Laboratori Aperti emiliano-romagnoli e finanziato dalla Regione con fondi europei del programma Por-Fesr 2014-2020.

Gli altri eventi in calendario si svolgeranno a Ferrara il 18 novembre, a Rimini il 25 e a Cesena il 9 dicembre.

“Sarà un’occasione interessante – sottolinea il vice sindaco Elena Baio – per affrontare il tema dell’innovazione e delle trasformazioni tecnologiche in ambito urbano da un punto di vista inedito, evidenziando non solo i limiti e gli ostacoli che purtroppo conseguono alle disparità di genere, ma anche le opportunità e i servizi che possono scaturire da un approccio inclusivo, aperto ed equo”.

Chi volesse anticipare domande per le relatrici dei diversi incontri può scrivere a segreteria@absolutgroup.it