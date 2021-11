Domenica i Lyons in casa del Mogliano, tutte le sfide del week end

Inizia novembre, i campi si infangano e la stagione rugbistica entra nel vivo. Già le prime sfide da dentro o fuori per le nostre squadre, impegnate in quasi tutte le categorie: andiamo a scoprire l’agenda bianconera.

Domenica di fuoco per le formazioni Lyons, con la prima squadra che farà visita al Rugby Mogliano 1969. Sfida importantissima per gli uomini di Garcia e Orlandi, che puntano alla terza vittoria consecutiva su uno dei campi più ostici del campionato. Calcio d’inizio fissato per le 15 di domenica al “Quaggia” di Mogliano: non è prevista la diretta streaming della partita, seguite gli aggiornamenti sui nostri canali. In contemporanea tornerà in campo la formazione cadetta allenata da Davide Baracchi, che vuole rialzare la testa dopo la prima sconfitta stagionale. Una vittoria porterebbe alla certezza del passaggio alla seconda fase, e l’avversario è il Rugby Noceto. Calcio d’inizio alle ore 14,30 di domenica al Campo Savoia di Via Novate.

Prosegue il cammino nel campionato regionale della Under 17 di Dadati e Dimilito, che vogliono continuare nel loro ottimo momento sfidando in casa il Romagna RFC. Appuntamento per le 14.30 sul “Beltrametti 2” Tornano in azione anche i ragazzi dell’Under 15, allenati da Rossi, Mozzani, Ghezzi e Bonomini, impegnati in un triangolare sul campo del Rugby Viadana, a cui parteciperà anche il Modena Rugby nella mattinata di domenica. Tornano anche le “Feste del Rugby” per il settore propaganda, con le nostre Under 11 e Under 13 che parteciperanno all’evento organizzato dal Rugby Parma, mentre i Leoncini di Under 9 e Under 7 saranno impegnati al Centro Sportivo “Mazzoni” di Le Mose.