Domenica torna a Gragnano la Festa del Ringraziamento

Si terrà domenica 28 novembre a Gragnano, per iniziativa della parrocchia San Michele e del Circolo Movimento Cristiano Lavoratori, la 37esima edizione della festa del Ringraziamento. Il programma prevede la Santa Messa alle ore 10.30 con la benedizione delle macchine agricole (ritrovo alle ore 10); a seguire, dalle 11.45 alle 13, polentata da aspoeto presso l’oratorio parrocchiale (prenotazioni entro il 25 novembre sul modulo apposito presso la chiesa parrocchiale oppure via SMS o watsapp al 348 2265679). Al termine delle celebrazioni eucaristiche parrocchiali verrà distribuito il messaggio CEI per la celebrazione della Giornata. Inoltre, dalle ore 16,30 di sabato 27 alle 12 di domenica 28 novembre, presso la chiesa parrocchiale, sarà aperto un centro di raccolta di generi alimentari non deperibili a favore della Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà economica della comunità pastorale.

“ La giornata del Ringraziamento – spiegano i promotori – da sempre, ma ancor più in questi momenti difficili di pandemia, vuole essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, invocare i Suoi favori e condividere i frutti della terra e del lavoro con i “fratelli più poveri e in difficoltà”.