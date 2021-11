Don Mondelli nuovo parroco di San Polo. Le altre nomine del clero

Con atto vescovile in data 5 novembre 2021, è stata costituita la Commissione Sinodale Diocesana composta da: Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza-Bobbio; mons. Luigi Chiesa, Vicario Generale; don Paolo Cignatta, Vicario Episcopale e referente diocesano per il Cammino sinodale presso la Cei, Sig.ra Rita Casalini; diac. Danilo Rossi; Sig.ra Chiara Sacchi; Sig.ra Ilaria Massera; Prof. Pierpalo Triani, Prof. Stefano Rossi.

In data 13 novembre, don Severino Mondelli, attualmente Collaboratore parrocchiale nella parrocchia Santi Angeli custodi in Piacenza e nella Comunità pastorale 3 del Vicariato di Piacenza e Gossolengo, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato Parroco delle Parrocchie di San Polo (Podenzano) e Ivaccari (Piacenza). Don Roberto Ponzini, attualmente Vicario Parrocchiale a Carpaneto P.no, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia SS.ma Trinità in Piacenza. Don Matteo Di Paola, attualmente Vicario Parrocchiale a Borgo Val di Taro (PR), lasciando il precedente incarico, è stato nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia di Carpaneto Piacentino (PC). Don Ehrlich Dianza Makenzo, attualmente in servizio pastorale presso la Comunità Pastorale 3 del Vicariato Val Tidone, lasciando i precedenti incarichi, è stato nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Nicolò a Trebbia (PC).

Don Mauro Stabellini, attualmente Assistente spirituale della Comunità Rosa Mistica di Torrazzetta (PV), mantenendo l’attuale incarico, è stato anche nominato collaboratore parrocchiale della Parrocchia di Castel San Giovanni (PC).