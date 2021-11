Don Simone Tosetti nuovo direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

Diocesi di Piacenza e Bobbio, ecco le ultime nomine nel clero:

Con atto vescovile in data 8 novembre 2021 Don Valerio Picchioni, parroco di Rivergaro, Niviano e Pieve Dugliara, è stato nominato Moderatore della Comunità pastorale 3 del Vicariato Bassa e Media Val Trebbia e Val Luretta. Inoltre gli è stato conferito l’incarico di Cappellano presso la Casa di riposo “Giuseppe Gasparini” in Pieve Dugliara e della Residenza per anziani “Villa Verde” in Ancarano di Rivergaro.

Padre Alessandro Gazzola CS è stato nominato Vicario Episcopale per la Vita consacrata, mentre don Simone Tosetti, Vicario parrocchiale di San Nicolò a Trebbia ed Assistente diocesano di Azione Cattolica per il settore giovani e settore ragazzi, è stato nominato Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.